Петербургский перевозчик возместил сбитым пешеходам моральный вред, когда приставы наложили запрет на весь автопарк

Судебные приставы Петербурга помогли двум попавшим в ДТП с автобусом пешеходам получить компенсации морального вреда. Компании-перевозчику пришлось раскошелиться на 300 с лишним тысяч рублей, чтобы снять ограничения со своих автобусов.



Как сообщает 1 декабря пресс-служба УФССП по Петербургу, двое петербуржцев попали под колеса автобуса одного из городских перевозчиков и получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие обратились во Фрунзенский районный суд за компенсацией морального вреда, и суд их поддержал. Исполнительные листы о взыскании 337 тысяч рублей поступили приставам.