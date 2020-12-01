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Петербургский перевозчик возместил сбитым пешеходам моральный вред, когда приставы наложили запрет на весь автопарк

Судебные приставы Петербурга помогли двум попавшим в ДТП с автобусом пешеходам получить компенсации морального вреда. Компании-перевозчику пришлось раскошелиться на 300 с лишним тысяч рублей, чтобы снять ограничения со своих автобусов.

Как сообщает 1 декабря пресс-служба УФССП по Петербургу, двое петербуржцев попали под колеса автобуса одного из городских перевозчиков и получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие обратились во Фрунзенский районный суд за компенсацией морального вреда, и суд их поддержал. Исполнительные листы о взыскании 337 тысяч рублей поступили приставам.

Судебный пристав уведомил транспортную компанию о возбуждении исполнительного производства, а также вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении всего автопарка компании, в котором насчитывается 167 автобусов. После этой меры нужная сумма была списана с расчетного счета компании, и запреты сняли.

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