Bloomberg: Коронавирус усугубит растущую «пропасть» между российскими регионами

Коронавирус может сделать более явной разницу между богатейшими и беднейшими регионами России.

«Пандемия коронавируса должна расширить пропасть между богатейшими и беднейшими частями России, поскольку правительство заставляет регионы больше заботиться о себе», — пишет Bloomberg со ссылкой на оценки экспертов и данные входящего в медиахолдинг РБК агентства «Национальные кредитные рейтинги» (цитата по публикации РБК от 1 декабря).

Издание полагает, федеральные власти подталкивают региональные правительства к увеличению заимствований, чтобы покрывать расходы на здравоохранение и другие социальные гарантии во время пандемии, а уже сейчас благосостояние жителей отдельных субъектов отличается.