Bloomberg: Коронавирус усугубит растущую «пропасть» между российскими регионами

Коронавирус может сделать более явной разницу между богатейшими и беднейшими регионами России.
«Пандемия коронавируса должна расширить пропасть между богатейшими и беднейшими частями России, поскольку правительство заставляет регионы больше заботиться о себе», — пишет Bloomberg со ссылкой на оценки экспертов и данные входящего в медиахолдинг РБК агентства «Национальные кредитные рейтинги» (цитата по публикации РБК от 1 декабря).
Издание полагает, федеральные власти подталкивают региональные правительства к увеличению заимствований, чтобы покрывать расходы на здравоохранение и другие социальные гарантии во время пандемии, а уже сейчас благосостояние жителей отдельных субъектов отличается.
Агентство «Национальные кредитные рейтинги» подсчитало, что «в 2021 году регионы увеличат чистые заимствования на 400 млрд руб. (5,3 млрд долл.)». Отмена лимита по объему долга региона, который устанавливается правительством и министерством финансов, также может способствовать увеличению задолженности субъектов РФ.