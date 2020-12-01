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От коронавируса во ФСИН умерли 15 сотрудников

С начала эпидемии COVID-10 в Федеральной службе исполнения наказаний этим вирусом заразились тысячи людей. Среди сидельцев и заболевших и жертв намного меньше, чем среди сотрудников.

Как сообщает 1 декабря ТАСС, по словам директора ФСИН Александра Калашникова, в организации было выявлено 10 662 заболевших сотрудника и 2 383 заболевших осуждённых.

«Очагов [заражения] не было. Смертность, к сожалению, 15 сотрудников. Среди осужденных — это один», — рассказал Калашников в интервью телеканалу «Россия-24».

За последние сутки статистика смертей от COVID-19 в России преодолела психологический порог. К 1 декабря число жертв инфекции в стране превысило 40 000 человек. В Петербурге скончались в общей сложности 5 517 человек. За сутки в городе регистрируется в последнее время по 3,7 тысячи новых случаев заболевания.

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Комментарии (2)

efela
Не может быть, чтобы среди сотрудников заболевших было больше чем заключенных, по той причине, что их численность в разы меньше.
Это просто говорит о том, что никто заключенных не тестирует, не диагностирует - ну умер, и умер, кому какое дело.
f0ntan
Во автором сказано: "среди сидельцев и заболевших, и жертв намного меньше, чем среди сотрудников". Как же сотрудники ФСИН умирают, если они не становятся заболевшими? Они умирают моментально?
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