От коронавируса во ФСИН умерли 15 сотрудников

С начала эпидемии COVID-10 в Федеральной службе исполнения наказаний этим вирусом заразились тысячи людей. Среди сидельцев и заболевших и жертв намного меньше, чем среди сотрудников.

Как сообщает 1 декабря ТАСС, по словам директора ФСИН Александра Калашникова, в организации было выявлено 10 662 заболевших сотрудника и 2 383 заболевших осуждённых.

«Очагов [заражения] не было. Смертность, к сожалению, 15 сотрудников. Среди осужденных — это один», — рассказал Калашников в интервью телеканалу «Россия-24».