От коронавируса во ФСИН умерли 15 сотрудников

С начала эпидемии COVID-10 в Федеральной службе исполнения наказаний этим вирусом заразились тысячи людей. Среди сидельцев и заболевших и жертв намного меньше, чем среди сотрудников.
Как сообщает 1 декабря ТАСС, по словам директора ФСИН Александра Калашникова, в организации было выявлено 10 662 заболевших сотрудника и 2 383 заболевших осуждённых.
«Очагов [заражения] не было. Смертность, к сожалению, 15 сотрудников. Среди осужденных — это один», — рассказал Калашников в интервью телеканалу «Россия-24».
За последние сутки статистика смертей от COVID-19 в России преодолела психологический порог. К 1 декабря число жертв инфекции в стране превысило 40 000 человек. В Петербурге скончались в общей сложности 5 517 человек. За сутки в городе регистрируется в последнее время по 3,7 тысячи новых случаев заболевания.