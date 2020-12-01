Ленинград, Таллин, Нью-Йорк: о «Трех городах Сергея Довлатова» расскажут на онлайн-фестивале

5 декабря издательство «Альпина нон-фикшн» проведет прямой эфир с авторами книги «Три города Сергея Довлатова». Историк литературы и соредактор старейшего петербургского журнала «Звезда» Андрей Арьев написал главу о Ленинграде, поэт, прозаик и лауреат «Русской премии» Елена Скульская — главу о Таллине, а литературовед и эссеист Александр Генис — главу о Нью-Йорке. (18+)

Три близких друга Сергея Довлатова сошлись под одной обложкой, чтобы рассказать о литературной судьбе легендарного писателя. Все трое — авторы статей и книг о Довлатове. Андрей Арьев способствовал тому, чтобы книги Сергея Довлатова встретились с читателем. Елена Скульская организовала фестиваль «Дни Довлатова в Таллине», а Александр Генис написал не теряющую популярности книгу «Довлатов и окрестности».

«Литературная судьба Сергея Довлатова определена, по его словам, тремя городами: Ленинградом, Таллином и Нью-Йорком. В первом из них он обрек себя на писательскую судьбу, во втором надеялся утвердить себя в писательском звании, в третьем добился признания, обратной волной принесшего его книги к отеческим берегам», — говорят составители книги.



Это воспоминания о Довлатове, в которых он живет и еще не знает своего будущего. Послушать специалистов по творчеству народно любимого писателя можно будет 5 декабря в 18:00 в прямой трансляции на странице издательства «Альпина нон-фикшн» в Facebook.

Елена Васильева

