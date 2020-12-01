FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
76.20р91.20р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Ленинград, Таллин, Нью-Йорк: о «Трех городах Сергея Довлатова» расскажут на онлайн-фестивале

5 декабря издательство «Альпина нон-фикшн» проведет прямой эфир с авторами книги «Три города Сергея Довлатова». Историк литературы и соредактор старейшего петербургского журнала «Звезда» Андрей Арьев написал главу о Ленинграде, поэт, прозаик и лауреат «Русской премии» Елена Скульская — главу о Таллине, а литературовед и эссеист Александр Генис — главу о Нью-Йорке. (18+)

Фото: alpinabook.ru

Три близких друга Сергея Довлатова сошлись под одной обложкой, чтобы рассказать о литературной судьбе легендарного писателя. Все трое — авторы статей и книг о Довлатове. Андрей Арьев способствовал тому, чтобы книги Сергея Довлатова встретились с читателем. Елена Скульская организовала фестиваль «Дни Довлатова в Таллине», а Александр Генис написал не теряющую популярности книгу «Довлатов и окрестности».

«Литературная судьба Сергея Довлатова определена, по его словам, тремя городами: Ленинградом, Таллином и Нью-Йорком. В первом из них он обрек себя на писательскую судьбу, во втором надеялся утвердить себя в писательском звании, в третьем добился признания, обратной волной принесшего его книги к отеческим берегам», — говорят составители книги.

Это воспоминания о Довлатове, в которых он живет и еще не знает своего будущего. Послушать специалистов по творчеству народно любимого писателя можно будет 5 декабря в 18:00 в прямой трансляции на странице издательства «Альпина нон-фикшн» в Facebook.

Елена Васильева

Фото: alpinabook.ru

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний