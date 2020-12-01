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Полиция Петербурга провела обыски в частных домах в области и квартирах в городе, чтобы найти документы на всеволожскую землю

Сотрудники «строительного» отдела экономической полиции ГУ МВД с утра проводят обыски по 13 адресам в рамках уголовного дела о мошенничестве с землей.

Как пишет 47news 1 декабря, в первую очередь оперативников интересовал офис дачного некоммерческого партнёрства «Памир» во Всеволожском районе. Также полицейские посетили частные дома в Сертолово и Буграх, а также несколько петербургских квартир.

Они искали документы и другие доказательства того, что в 2010 году «Памир» получил право аренды на 85 га земли в Белоострове. Затем территорию разделили на мелкие участки, которые раздали «бесплатно» нескольким физлицам. Они в свою очередь продали их по высокой цене.

Цепочку выявили в полиции и возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

По данным издания, следственные действия прошли как у ставших временными владельцами земли номиналов, так и у риелторов, с помощью которых проходили сделки.

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Комментарии (1)

Жора  
Интересно, как и, главное, кем регистрировалась собственность на арендованные земли в Росреестре?
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