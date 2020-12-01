«Наука 0+»: 140 бесплатных научно-развлекательных мероприятий от новосибирских ученых

Самому фестивалю уже больше 15 лет, проходит он в столице и в разных городах. В октябре был в Москве, «звездными» гостями выступили известный физик-популяризатор Митио Каку и пять нобелиатов. И если что, можно посмотреть записи. Теперь вот фестивалит Новосибирск, а трансляции смотрят все желающие. И если вам не доводилось слушать лекцию про источник синхротронного излучения 4-го поколения в шесть утра, то слушать такое еще и под музыку не доводилось тем более. Формат называется Science sound: в такой волшебной манере нам поведают про СКИФ — Сибирский кольцевой источник фотонов, который будет построен в наукограде Кольцово Новосибирской области. Еще один новый формат — Comedy science show. Да, физики порой шутят так, что не смеется никто, кроме других физиков. И не потому, что никто не понимает юмора, а потому, что никто не понимает, и точка. Но это обстоятельство не помешало физике (скорее помогло) стать темой для многочисленных мемов. Навскидку — с Ньютоном: «Хочу сказать спасибо гравитации. Если бы не она, я бы тут сейчас не стоял». Вот ученые и прокомментируют самые удачные примеры на онлайн-лекции «Наука в мемах. Физика» — что может быть прекраснее ранним утром понедельника.

