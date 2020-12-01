FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
76.20р91.20р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

«Наука 0+»: 140 бесплатных научно-развлекательных мероприятий от новосибирских ученых

Новосибирск принял эстафету Всероссийского фестиваля «Наука 0+»: с 1 по 11 декабря вас ждут 140 мероприятий, которые идут онлайн и бесплатно. Есть один нюанс: разница с Москвой и нами 4 часа. 0+

Фото: pixabay.com/

Самому фестивалю уже больше 15 лет, проходит он в столице и в разных городах. В октябре был в Москве, «звездными» гостями выступили известный физик-популяризатор Митио Каку и пять нобелиатов. И если что, можно посмотреть записи. Теперь вот фестивалит Новосибирск, а трансляции смотрят все желающие. И если вам не доводилось слушать лекцию про источник синхротронного излучения 4-го поколения в шесть утра, то слушать такое еще и под музыку не доводилось тем более. Формат называется Science sound: в такой волшебной манере нам поведают про СКИФ — Сибирский кольцевой источник фотонов, который будет построен в наукограде Кольцово Новосибирской области. Еще один новый формат — Comedy science show. Да, физики порой шутят так, что не смеется никто, кроме других физиков. И не потому, что никто не понимает юмора, а потому, что никто не понимает, и точка. Но это обстоятельство не помешало физике (скорее помогло) стать темой для многочисленных мемов. Навскидку — с Ньютоном: «Хочу сказать спасибо гравитации. Если бы не она, я бы тут сейчас не стоял». Вот ученые и прокомментируют самые удачные примеры на онлайн-лекции «Наука в мемах. Физика» — что может быть прекраснее ранним утром понедельника.

Вся объемнейшая программа фестиваля (он идет до 11 декабря) на сайте. Трансляция будет по ссылке. Но помните про разницу во времени — отнимайте 4 часа от новосибирского времени, указанного в расписании.

Александра Шеромова

Фото: pixabay.com/

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний