Сын миллиардера Дмитрия Мазепина станет четвертым российский пилотом «Формулы-1»

Российский гонщик Никита Мазепин со следующего года будет выступать в «Формуле-1». Как сообщили в пресс-службе гоночной серии, Мазепин подписал контракт с командой «Хаас» (США).

Ожидается, что его напарником там станет коллега по «Формуле-2», в которой россиянин выступает в этом году, Мик Шумахер. Перед последним этапом «Формулы-2» Мазепин занимает третье место в общем зачете.

Таким образом, он станет четвертым российским пилотом в истории «Формулы-1» после Виталия Петрова, Даниила Квята и Сергея Сироткина. Напомним, что четвертое место в общем зачете «Формулы-2» с отрывом в три очка занимает другой российский гонщик родом из Санкт-Петербурга — Роберт Шварцман.