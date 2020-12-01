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Сын миллиардера Дмитрия Мазепина станет четвертым российский пилотом «Формулы-1»

Российский гонщик Никита Мазепин со следующего года будет выступать в «Формуле-1». Как сообщили в пресс-службе гоночной серии, Мазепин подписал контракт с командой «Хаас» (США).

Ожидается, что его напарником там станет коллега по «Формуле-2», в которой россиянин выступает в этом году, Мик Шумахер. Перед последним этапом «Формулы-2» Мазепин занимает третье место в общем зачете.

Таким образом, он станет четвертым российским пилотом в истории «Формулы-1» после Виталия Петрова, Даниила Квята и Сергея Сироткина. Напомним, что четвертое место в общем зачете «Формулы-2» с отрывом в три очка занимает другой российский гонщик родом из Санкт-Петербурга — Роберт Шварцман.

Никита Мазепин — сын Дмитрия Мазепина, основного акционера «Уралкалия», состояние которого, по данным Forbes, составляет 1,3 млрд долларов.

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Комментарии (9)

Анна Гаврилова
Если бы у меня папа был миллионером я то же стала бы........... У нас все так
jokir1971
Очередной мажор...
USSR_forever
Мазепа? LOL
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