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Семикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон пропустит Гран-при Сахира из-за положительного теста на коронавирус

Английский пилот команды «Формулы-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон пропустит ближайший Гран-при Сахира из-за положительного теста на коронавирус. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщила в своем официальном твиттере пресс-служба гоночной серии.

Льюис Хэмилтон занял первое место на предыдущем Гран-при Бахрейна. При этом еще ранее он обеспечил себе досрочную победу в чемпионате. Этот титул стал для него седьмым в «Формуле-1», что позволило ему сравняться по чемпионствам с Михаэлем Шумахером и превзойти того по количеству побед на этапах Гран-при в «Формуле-1».

На предыдущем этапе Гран-при в Бахрейне произошла жуткая авария, в результате которой лишь чудом избежал серьезных травм французский гонщик Ромен Грожан. Он несколько секунд провел в объятой пламенем машине.

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