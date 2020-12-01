Как сообщает РИА «Сахалин-Курилы» , инцидент произошел 1 декабря около 3 часов ночи на заправочной станции у пересечения проспекта Мира и Украинской улицы. Водитель оплатил топливо и вставил заправочный пистолет в бак. Затем он что-то достал из салона — предположительно зажигалку — и по непонятным причинам поднёс к бензобаку. Пистолет и бак вспыхнули, затем огонь перекинулся на станцию. Мужчина пытался задуть огонь, но безуспешно. С огнём справился сотрудник АЗС с помощью огнетушителя. Водитель скрылся.

В соцсетях предполагают, что мужчина, вероятно, хотел растопить лёд на крышке бензобака после мойки. Его пассажирка якобы утверждает, что он пользовался не зажигалкой, а ключом зажигания — пытался поддеть запавший фиксатор лючка, но возникла искра.

Несколько дней назад похожий случай произошёл в Оренбурге. Мужчина зашёл в лифт с горючей жидкостью в ёмкости и поджёг её — и себя.