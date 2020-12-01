Сотрудница автосалона на Таллинском шоссе сбежала, прихватив из кассы 32 млн рублей. Ее «Мерседес» объявлен в розыск

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 декабря, накануне в полицию обратилась 56-летняя генеральный директор частной организации, которая заявила о том, что в период с субботы по воскресенье 38-летняя кассир забрала из автосалона на Таллинском шоссе 32 миллиона рублей.

Пока коллеги наслаждались выходными днями, работница одной из торговых точек в Красносельском районе Петербурга выгребала миллионы из кассы. Такую картину в начале рабочей недели полицейским описала ее начальница, обнаружив пропажу всей выручки. Ее версию предстоит проверить следователям.

Руководитель торговой точки комментировать ситуацию наотрез отказалась.



Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Помочь в поиске предполагаемой преступницы должны отпечатки пальцев, оставленные на кассовом аппарате. В розыск объявлен принадлежащий ей автомобиль Mercedes-Benz C240. Следователи также изучают записи с камер видеонаблюдения.



Как сообщили изданию в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, сотрудники полиции ищут сотрудницу автосалона.



В социальных сетях наиболее информативным оказался аккаунт на «Моем мире». С аватарки на посетителя соцсети смотрит молодая блондинка, романтично прижавшая к себе яркий цветок. Как следует из анкеты, с цифрами она знакома с детства: сначала училась в физико-математическом классе в школе, затем в педагогическом училище, после чего окончила Международный банковский институт (МБИ).



В «ВКонтакте» страница оказалась закрыта. В «Одноклассниках» на месте фотографии профиля стоит манящий пейзаж: белый песок и голубая вода, как в рекламе «райской» шоколадки. Возможно, таким образом она визуализировала мечты о лучшей жизни.

