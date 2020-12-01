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Сотрудница автосалона на Таллинском шоссе сбежала, прихватив из кассы 32 млн рублей. Ее «Мерседес» объявлен в розыск

Пока коллеги наслаждались выходными днями, работница одной из торговых точек в Красносельском районе Петербурга выгребала миллионы из кассы. Такую картину в начале рабочей недели полицейским описала ее начальница, обнаружив пропажу всей выручки. Ее версию предстоит проверить следователям.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 декабря, накануне в полицию обратилась 56-летняя генеральный директор частной организации, которая заявила о том, что в период с субботы по воскресенье 38-летняя кассир забрала из автосалона на Таллинском шоссе 32 миллиона рублей.

Руководитель торговой точки комментировать ситуацию наотрез отказалась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Помочь в поиске предполагаемой преступницы должны отпечатки пальцев, оставленные на кассовом аппарате. В розыск объявлен принадлежащий ей автомобиль Mercedes-Benz C240. Следователи также изучают записи с камер видеонаблюдения.

Как сообщили изданию в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, сотрудники полиции ищут сотрудницу автосалона.

В социальных сетях наиболее информативным оказался аккаунт на «Моем мире». С аватарки на посетителя соцсети смотрит молодая блондинка, романтично прижавшая к себе яркий цветок. Как следует из анкеты, с цифрами она знакома с детства: сначала училась в физико-математическом классе в школе, затем в педагогическом училище, после чего окончила Международный банковский институт (МБИ).

В «ВКонтакте» страница оказалась закрыта. В «Одноклассниках» на месте фотографии профиля стоит манящий пейзаж: белый песок и голубая вода, как в рекламе «райской» шоколадки. Возможно, таким образом она визуализировала мечты о лучшей жизни.

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Комментарии (2)

Павел Воронов
И куда она теперь с такими деньгами?..
kоt-obormot
Нервы у тетки не выдержали.
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