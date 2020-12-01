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Бил бутылки о гранит, топтал газоны. Памятник узникам нацизма в Красном Селе пострадал от необъяснимой ярости мужчины

Памятник узникам фашистских концлагерей в Красном Селе стал объектом вандализма вечером в понедельник.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 декабря, накануне около восьми вечера в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что несколько человек бьют бутылки о памятник на проспекте Ленина.

Когда наряд прибыл на место, то обнаружил там только 31-летнего мужчину, официально бездомного и безработного. Он находился в невменяемом состоянии, разбил плиту памятника, разбросал находившиеся у монумента цветы и потоптал газон.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, мужчину доставили в территориальный отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (5)

Delon
Остальных-то найдут?
262370901
Скрепы?
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