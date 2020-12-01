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Врач дал советы, как сохранить осанку и здоровье на удалённой работе

Дорогая специализированная мебель не нужна: здоровую осанку во время удаленной работы за компьютером помогут сохранить несколько простых правил и приспособлений.

Как сообщает 1 декабря РИА Новости, удалённая занятость в России приобретет межрегиональный формат, в стране, по данным Минтруда, дистанционно трудятся около 3,7 миллиона человек.

«Постоянное сидение за компьютером в одной позе и неправильная поза могут вызвать боль в пояснице, шейном отделе позвоночника, а также синдром запястного канала или карпальный туннельный синдром. Он проявляется болью, онемением, покалыванием или слабостью в руке. Один из факторов, которые могут повлиять на возникновение этого синдрома, — монотонная работа, требующая постоянных сгибательно-разгибательных движений кисти, в том числе — работа с компьютерной мышью и клавиатурой», — рассказал РИА медицинский директор одной из московских сетевых клиник Павел Бранд.

При появлении неприятных ощущений в руке надо купить специальный коврик для мыши с подушкой под запястье и подкладку под запястья для клавиатуры. Руки при работе за компьютером следует держать правильно. «Рука должна быть согнута в локте под прямым углом, а кисть — иметь опору и лежать на столе. И, конечно, важно периодически отрываться от работы и делать разминку — встряхивать руки, сжимать ладони в кулак и вращать ими», — советует медик. Каждый час важно выделять 5–10 минут на разминку.

Монитор необходимо расположить на уровне глаз. В этом поможет специальная подставка под ноутбук или просто стопка книг. Из специальной мебели достаточно офисного стула с регулировкой по высоте, который можно дополнить съёмным подголовником и поясничной подушкой. Сидеть следует с максимально прямой спиной и расслабленными плечами, а ноги сгибать в коленях под прямым углом, устанавливая на пол всю стопу целиком.

Если после выполнения данных рекомендаций неприятные симптомы не проходят, следует обратиться к неврологу.

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Комментарии (1)

Riptide
Неплохо было бы также иметь в распоряжении личный спортзал, бассейн и оранжерею, в которой можно пить шампанское и курить сигары ... )))
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