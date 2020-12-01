Врач дал советы, как сохранить осанку и здоровье на удалённой работе

Дорогая специализированная мебель не нужна: здоровую осанку во время удаленной работы за компьютером помогут сохранить несколько простых правил и приспособлений.

Как сообщает 1 декабря РИА Новости, удалённая занятость в России приобретет межрегиональный формат, в стране, по данным Минтруда, дистанционно трудятся около 3,7 миллиона человек.

«Постоянное сидение за компьютером в одной позе и неправильная поза могут вызвать боль в пояснице, шейном отделе позвоночника, а также синдром запястного канала или карпальный туннельный синдром. Он проявляется болью, онемением, покалыванием или слабостью в руке. Один из факторов, которые могут повлиять на возникновение этого синдрома, — монотонная работа, требующая постоянных сгибательно-разгибательных движений кисти, в том числе — работа с компьютерной мышью и клавиатурой», — рассказал РИА медицинский директор одной из московских сетевых клиник Павел Бранд.