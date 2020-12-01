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Погода в Петербурге не заметила наступление декабря. Более зимней она станет через пару дней

Зима в Петербурге начинается так же, как заканчивалась осень: температура ходит вокруг нуля, время от времени падают снежинки. Погода может измениться через два дня.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 декабря пройдёт небольшой мокрый снег, ветер умеренный. Ночью было 0 — минус 2 градуса, днем будет 0 — плюс 2, на дорогах гололедица.

Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, температура воздуха в течение суток колеблется в пределах от минус 9 до плюс 3 градусов. Самое холодное 1 декабря зафиксировано в 1973 году, минус 18 градусов, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 7, напоминает «Яндекс».

Завтра будет чуть теплее, но тоже снег, а 3 декабря — небольшой минус и преимущественно без осадков.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (2)

Fenomen
Самосвалы с солью и бочки с реагентами стоят на запасном пути.
sektor7
Машину вчера помыл.
Давайте пожалуйста, мороз и снег ❄️ прогнозируйте
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