FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
76.20р91.20р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

56 стран-участниц ОЗХО раскритиковали отравление Навального и заявили, что это был яд из группы «Новичок»

56 из 193 стран—членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), включая Великобританию, США и страны Евросоюза, осудили отравление Алексея Навального веществом из группы «Новичок». Совместное заявление стран опубликовано на официальном сайте ОЗХО 30 ноября.

«Проведенный ОЗХО анализ биомедицинских образцов подтверждает наличие ингибитора холинэстеразы. Отметим, что ингибитор холинэстеразы идентифицирован как нервно-паралитический агент из группы химикатов, известных как «Новичок». Мы уверены в независимой экспертизе ОЗХО, показавшей, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок»»,— сказано в документе.

Под заявлением подписались не только США и Великобритания, но и все страны ЕС, Турция, Украина, Грузия, Австралия, Канада, Япония и другие.

«Великобритания считает, что для отравления Навального нет никаких правдоподобных объяснений, кроме причастности и ответственности России за это ужасное нападение»,— написало в Twitter британское постпредставительство в ОЗХО.

МИД РФ назвал дело Навального «по-дилетантски срежиссированным спектаклем», а действия европейских стран — спланированным «санкционным выстрелом в адрес России». Дипломатического ведомство отметило, что ответы немецких коллег на запросы Генеральной прокуратуры России «не выдерживают никакой критики», а ноты министерства РФ в МИДы ФРГ, Франции и Швеции с просьбой предоставить дополнительные данные по инциденту остаются без ответа.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелёта в Москву из Томска 20 августа. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. В Германию его отправили 22 августа, уже там вывели из комы.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях Германии, Франции и Швеции, специалисты сошлись во мнении, что в пробах присутствуют следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».

Кроме того, в октябре эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что вещество, которым был отравлен Навальный, структурно похоже на два других из группы «Новичок», и его нет в списке приложения к Конвенции о запрете химоружия.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний