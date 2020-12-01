56 стран-участниц ОЗХО раскритиковали отравление Навального и заявили, что это был яд из группы «Новичок»

«Проведенный ОЗХО анализ биомедицинских образцов подтверждает наличие ингибитора холинэстеразы. Отметим, что ингибитор холинэстеразы идентифицирован как нервно-паралитический агент из группы химикатов, известных как «Новичок». Мы уверены в независимой экспертизе ОЗХО, показавшей, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок»»,— сказано в документе.

56 из 193 стран—членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), включая Великобританию, США и страны Евросоюза, осудили отравление Алексея Навального веществом из группы «Новичок». Совместное заявление стран опубликовано на официальном сайте ОЗХО 30 ноября.

Под заявлением подписались не только США и Великобритания, но и все страны ЕС, Турция, Украина, Грузия, Австралия, Канада, Япония и другие.

«Великобритания считает, что для отравления Навального нет никаких правдоподобных объяснений, кроме причастности и ответственности России за это ужасное нападение»,— написало в Twitter британское постпредставительство в ОЗХО.

МИД РФ назвал дело Навального «по-дилетантски срежиссированным спектаклем», а действия европейских стран — спланированным «санкционным выстрелом в адрес России». Дипломатического ведомство отметило, что ответы немецких коллег на запросы Генеральной прокуратуры России «не выдерживают никакой критики», а ноты министерства РФ в МИДы ФРГ, Франции и Швеции с просьбой предоставить дополнительные данные по инциденту остаются без ответа.