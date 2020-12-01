56 стран-участниц ОЗХО раскритиковали отравление Навального и заявили, что это был яд из группы «Новичок»

56 из 193 стран—членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), включая Великобританию, США и страны Евросоюза, осудили отравление Алексея Навального веществом из группы «Новичок». Совместное заявление стран опубликовано на официальном сайте ОЗХО 30 ноября.
«Проведенный ОЗХО анализ биомедицинских образцов подтверждает наличие ингибитора холинэстеразы. Отметим, что ингибитор холинэстеразы идентифицирован как нервно-паралитический агент из группы химикатов, известных как «Новичок». Мы уверены в независимой экспертизе ОЗХО, показавшей, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок»»,— сказано в документе.
Под заявлением подписались не только США и Великобритания, но и все страны ЕС, Турция, Украина, Грузия, Австралия, Канада, Япония и другие.
«Великобритания считает, что для отравления Навального нет никаких правдоподобных объяснений, кроме причастности и ответственности России за это ужасное нападение»,— написало в Twitter британское постпредставительство в ОЗХО.
МИД РФ назвал дело Навального «по-дилетантски срежиссированным спектаклем», а действия европейских стран — спланированным «санкционным выстрелом в адрес России». Дипломатического ведомство отметило, что ответы немецких коллег на запросы Генеральной прокуратуры России «не выдерживают никакой критики», а ноты министерства РФ в МИДы ФРГ, Франции и Швеции с просьбой предоставить дополнительные данные по инциденту остаются без ответа.