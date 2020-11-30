Учёные рассказали о необратимости климатической катастрофы

Максимальные температурные показатели жары и засуха в последние 20 лет представляют собой начало необратимой тенденции. Об этом заявила международная группа ученых из Южной Кореи, Японии, Швеции, США и Китая, чьё исследование было опубликовано в журнале Science.

Проанализировав годичные кольца деревьев во внутренней части Восточной Азии, сведения о которых хранятся в базе данных International Tree Ring Data Bank, исследователи пришли к выводу, что за 260-летний период усилились масштабы тепловых аномалий, а температура воздуха и дефицит влажности почвы достигли рекордных показателей. Климат становится более жарким и засушливым с 90-х годов XX века. Основная причина — антропогенная.