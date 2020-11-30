FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
76.20р91.20р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
10
Печать

Учёные рассказали о необратимости климатической катастрофы

Максимальные температурные показатели жары и засуха в последние 20 лет представляют собой начало необратимой тенденции. Об этом заявила международная группа ученых из Южной Кореи, Японии, Швеции, США и Китая, чьё исследование было опубликовано в журнале Science.

Проанализировав годичные кольца деревьев во внутренней части Восточной Азии, сведения о которых хранятся в базе данных International Tree Ring Data Bank, исследователи пришли к выводу, что за 260-летний период усилились масштабы тепловых аномалий, а температура воздуха и дефицит влажности почвы достигли рекордных показателей. Климат становится более жарким и засушливым с 90-х годов XX века. Основная причина — антропогенная.

«Усиление связи между землей и атмосферой, связанное с устойчивым дефицитом влаги в почве, по-видимому, усиливает поверхностное потепление и аномалии антициклонической циркуляции, вызывая тепловые волны, которые усугубляют высыхание почвы», — говорят учёные. График изменений они сравнивают с хоккейной клюшкой и говорят о необратимости изменения климата.

Специалисты говорят, что климатические изменения над Монголией, где и без того выпадает не больше 300 мм осадков в год, отражаются на климате всего Северного полушария. Летом формирующиеся в этой «горячей точке» антициклоны могут вызвать мощные волны жары за пределами региона. Сама Монголия рискует превратиться в пустыню.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

Виктор Наворски
Ну хотелось бы в Спб в перспективе +10+12 декабрь-январь, как в настоящий Европе, а не в якобы нашей
mi_maleta
самонадеянные человечки наивно полагают, что могут что-то непоправимое сделать планете. Это все равно, что муравьи боялись бы разрушить мой дом. Еще пара вирусов посерьезней имеющихся и планета стряхнет с себя лишних людишек, проблема климата решится сама собой и земля заиграет новыми красками.
asgard
Глобальное позеленение блаблабла.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний