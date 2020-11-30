В одни и те же даты с нашумевшим концертом Басты в «Ледовом дворце» в Северной столице состоялись выступления рок-группы «Би-2». На фоне фанатов рэпера поклонники творчества Лёвы и Шуры выглядели крайне дисциплинированно. Видеозапись из зала 30 ноября в редакцию «Фонтанки» прислала читательница.
На кадрах слушатели хитов Би-2 в симфоническом звучании сидят ровными рядами на стульях и машут руками. Никаких танцующих не видно. Впрочем, соблюдение масочного режима тоже сложно проверить.
Концерты прошли 27 и 28 ноября в СК «Юбилейный». Для того, чтобы соблюсти все ограничительные меры, танцпол и фан-зону организаторам пришлось сделать «сидячими».
читатель «Фонтанки» Анастасия
Напомним, после выступления Басты глава Роспотребнадзора поручила коллегам из Северной столицы провести проверку. Баста отверг все обвинения в нарушении противокоронавирусных правил.