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Петербуржцы показали образцовый концерт в период пандемии на примере выступления Би-2 с оркестром

В одни и те же даты с нашумевшим концертом Басты в «Ледовом дворце» в Северной столице состоялись выступления рок-группы «Би-2». На фоне фанатов рэпера поклонники творчества Лёвы и Шуры выглядели крайне дисциплинированно. Видеозапись из зала 30 ноября в редакцию «Фонтанки» прислала читательница.

На кадрах слушатели хитов Би-2 в симфоническом звучании сидят ровными рядами на стульях и машут руками. Никаких танцующих не видно. Впрочем, соблюдение масочного режима тоже сложно проверить.

Фото: читатель «Фонтанки» Анастасия 
Фото: читатель «Фонтанки» Анастасия
Фото: читатель «Фонтанки» Анастасия

Концерты прошли 27 и 28 ноября в СК «Юбилейный». Для того, чтобы соблюсти все ограничительные меры, танцпол и фан-зону организаторам пришлось сделать «сидячими».

читатель «Фонтанки» Анастасия

Напомним, после выступления Басты глава Роспотребнадзора поручила коллегам из Северной столицы провести проверку. Баста отверг все обвинения в нарушении противокоронавирусных правил.

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