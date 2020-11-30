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Летели в одном самолете киллер, адвокат и поп-звезда. Гонкуровскую премию получил «роман-НЛО»

В ходе видеотрансляции 30 ноября было объявлено имя лауреата Гонкуровской премии — самой престижной награды Франции за лучший роман. В 2020 году ее удостоился Эрве Ле Телье — 63-летний писатель и лингвист, президент международной литературной группы «Oulipo» («Мастерская возможной литературы»), начинавший научным журналистом. Члены Гонкуровской академии, в которую входят десять самых известных литераторов Франции, сочли достойным награды его роман «Аномалия», вышедший осенью 2020 года, в разгар эпидемии, и потому не обративший на себя должного внимания.

Французская новостная радиостанция RFI сообщает, что «Аномалию» некоторые критики называют «НЛО» — неопознанным литературным объектом. А издательство Gallimard отмечает: это «виртуозный роман», в котором «логика встречается с магией, исследуя ту часть нас самих, что ускользает от нашего внимания».

Действие произведения разворачивается в 2021 году, переворачивая жизни сотен пассажиров рейса «Париж — Нью-Йорк». Среди них — уважаемый отец и при этом киллер, нигерийская поп-звезда, грозный адвокат, а также писатель, чья популярность внезапно взмыла вверх.

Гонкуровская премия вручается ежегодно начиная с 1903 года. Ее размер — символический (10 евро), однако стать ее лауреатом весьма престижно. По уставу премию можно получить лишь один раз в жизни. Единственным исключением за всю историю стал Ромен Гари: во второй раз он был отмечен 19 лет спустя под другим именем — литературная мистификация была раскрыта слишком поздно.

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