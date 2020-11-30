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Банк «Санкт-Петербург» выплатит акционерам 1,6 млрд рублей дивидендов

Внеочередное собрание акционеров банка «Санкт-Петербург» 30 ноября приняло решение о выплате дивидендов. На это будет направлено 20% от чистой прибыли банка за 2019 год.

Крупнейший частный акционер «Санкт-Петербурга» — председатель правления Александр Савельев — как обладатель 24,71% акций получит более 395 млн рублей.

Согласно отчетности, совокупный финансовый результат банка в 2019 году превысил 6,6 млрд рублей, что почти на 12% больше, чем годом ранее. В этом году показатели растут еще больше: чистая прибыль составила 6,5 млрд рублей (+82,3% по сравнению с результатом 9 месяцев 2019 года).

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Комментарии (1)

Pilat
Покуда есть на свете дураки
Обманом жить нам стало быть с руки.
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