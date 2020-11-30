Из-за катастрофической нехватки онкопрепаратов фонды вновь обратились с открытым письмом к правительству РФ

Благотворительные фонды и пациентские организации вновь обратились к правительству России с открытым письмом в связи со сложившейся ситуацией с лекарствами для лечения людей с онкологическими заболеваниями. «Ситуация по-прежнему остается катастрофической», — говорят в фондах, подчёркивая, что дело не сдвинулось с мёртвой точки.

Первое открытое письмо было опубликовано в октябре. Тогда 27 благотворительных организаций просили власти страны принять экстренные меры. В противном случае, по их оценке, возможны гибель тысяч людей и регресс отечественной онкологии. Тогда Минздрав, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пообещали принять экстренные меры для разрешения ситуации, в том числе предложили внести изменения в законодательные акты.



В новом обращении, опубликованном 30 ноября, авторы указывают, что Минздрав и ФАС предложили меры по решению проблемы, но они неэффективны. В частности, формула, которую предлагают использовать ведомства для учёта препаратов, некорректна, а в их расчётах, на основании которых делаются выводы, много путаницы. В благотворительных организациях считают, что аналитика министерств и ФАС в дальнейшем будет всё сильнее расходиться с реальным положением дел, а мониторинг ситуации с лекарствами станет всё менее эффективным.

Помимо этого, благотворители считают, что ведомства занимаются подгонкой дат и манипулированием цифрами, что может привести к ложному выводу о полном и даже избыточном удовлетворении годовой потребности в препаратах.

«Действия ФАС регулируются правилами. Но в результате применения этих правил возник беспрецедентный, самый глубокий во всей новейшей российской истории дефицит — вплоть до полного исчезновения — почти трех десятков наименований базовых онкологических препаратов, и жизни миллионов людей оказались под угрозой. Значит, эти правила нужно менять. Мы полагаем, что граждане России не заслуживают того, чтобы экономия бюджета достигалась за счет реальной угрозы их жизням», — говорится в письме.

