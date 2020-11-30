В Дни Эрмитажа петербуржцы увидят 3D мэппинг-шоу с Дворцовой площади

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной традиционное шоу ко Дням Эрмитажа на Дворцовой также будет посвящено теме триумфа. «Образ Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа» стал основой трехмерного мэппинг-спектакля, который покажут на фасаде здания Главного штаба 6 и 7 декабря.

15-минутное видео вбирает в себя сюжеты полотен и скульптур из коллекции Эрмитажа, а также реальные героические эпизоды истории. За 3D-видеографику этого спектакля отвечает французская команда специалистов Cosmo AV.

Вместе с видео прозвучат отрывки из мемуаров героев событий, о которых будет рассказано, фрагменты стихотворений Пушкина, Лермонтова, Гумилева, Ахматовой, Бальмонта, Дудина, Евтушенко, Окуджавы. Музыкальная партитура проекта включает знаменитые произведения разных стилей и эпох. Подробнее с программой можно ознакомиться здесь.



Увидеть грандиозный световой спектакль в честь Дней Эрмитажа смогут не только петербуржцы, но и зрители всей России. 6 декабря с 17.00 до 22.00 в начале каждого часа шоу будут показывать на сайте петербургского сетевого издания «Фонтанка.ру», а также в группе «Фонтанки» ВКонтакте.

6 и 7 декабря шоу в честь Дней Эрмитажа можно будет смотреть онлайн на сайте hermitageday.ru с 14.00 до 23.00 каждые полчаса.

Организаторы показа — Эрмитаж и компания «Гала-Рус».



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