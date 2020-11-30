FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
75.86р90.46р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Зоопарк празднует день рождения Хаарчааны. Ей передали привет от родителей

Фото Ленинградского зоопарка из www.instagram.com/spbzoopark
Фото Ленинградского зоопарка из www.instagram.com/spbzoopark

В Ленинградском зоопарке большой праздник. 30 ноября медведице Хаарчаане исполняется 4 года. Белый медведь — символ зоопарка.

Видеопоздравления Хаарчаане прислали большие и маленькие жители Санкт-Петербурга, Нижневартовска, Соснового Бора, Великого Новгорода, Невской Дубровки, Шлиссельбурга, Калининграда, Норильска и даже США, а также из Якутии — от мамы Колыманы и отца Ломоносова, живущих в зоопарке «Орто-Дойду», где родилась и сама Хаарчаана. Это имя происходит от якутского слова «хаар», что означает «снег». Все поздравления Ленинградский зоопарк объединил в один ролик.

5 декабря в зверинце отмечается день белого медведя. Один из посетителей сможет покормить Хаарчаану.

Хаарчаана с мамой. Фото якутского зоопарка&nbsp;«Орто-Дойду» с сайта zoo.ykt.ru
Хаарчаана с мамой. Фото якутского зоопарка «Орто-Дойду» с сайта zoo.ykt.ru
Хаарчаана с мамой. Фото якутского зоопарка&nbsp;«Орто-Дойду» с сайта zoo.ykt.ru
Хаарчаана с мамой. Фото якутского зоопарка «Орто-Дойду» с сайта zoo.ykt.ru
Хаарчаана с мамой. Фото якутского зоопарка&nbsp;«Орто-Дойду» с сайта zoo.ykt.ru
Хаарчаана с мамой. Фото якутского зоопарка «Орто-Дойду» с сайта zoo.ykt.ru
Хаарчаана с мамой. Фото якутского зоопарка&nbsp;«Орто-Дойду» с сайта zoo.ykt.ru
Хаарчаана с мамой. Фото якутского зоопарка «Орто-Дойду» с сайта zoo.ykt.ru
Фото Ленинградского зоопарка из www.instagram.com/spbzoopark
Фото Ленинградского зоопарка из www.instagram.com/spbzoopark

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний