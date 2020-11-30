Зоопарк празднует день рождения Хаарчааны. Ей передали привет от родителей

В Ленинградском зоопарке большой праздник. 30 ноября медведице Хаарчаане исполняется 4 года. Белый медведь — символ зоопарка.
Видеопоздравления Хаарчаане прислали большие и маленькие жители Санкт-Петербурга, Нижневартовска, Соснового Бора, Великого Новгорода, Невской Дубровки, Шлиссельбурга, Калининграда, Норильска и даже США, а также из Якутии — от мамы Колыманы и отца Ломоносова, живущих в зоопарке «Орто-Дойду», где родилась и сама Хаарчаана. Это имя происходит от якутского слова «хаар», что означает «снег». Все поздравления Ленинградский зоопарк объединил в один ролик.
5 декабря в зверинце отмечается день белого медведя. Один из посетителей сможет покормить Хаарчаану.