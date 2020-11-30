Снег в Норильске (север Красноярского края) не удивляет, но иногда его бывает слишком много. За месяц там выпала двойная норма, к тому же дует сильный ветер.
Как сообщает 30 ноября администрация, с вечера в городе действует штормовое предупреждение по сильному ветру — его порывы достигают 20 — 25 м/с. При снеге и метели видимость не превышает 1000 метров. На автодороге Норильск — Алыкель и на дороге в аэропорт временно запрещено движение легковых машин, для доставки пассажиров в аэропорт выделены дополнительные автобусы. Для детей объявлена актировка, то есть они могут не ходить в школу.
С начала ноября в Норильске выпало 194% осадков от месячной нормы, передаёт РИА Новости со ссылкой на красноярский гидрометцентр.
Снегопад в городе не прекращается уже пять дней, пишет NGS24.RU. По прогнозам синоптиков, 1 декабря он усилится.