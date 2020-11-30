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Шаланда с десяток метров тащила перед собой легковую KIA на перекрестке Индустриального и Ириновского

Большегруз забодал легковой автомобиль на одном из перекрестков Красногвардейского района Петербурга утром 30 ноября. Остановился он не сразу.

Как рассказала в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» участница ДТП Евгения, в 9:40 на перекрестке Индустриального и Ириновского проспектов шаланда Volvo перестроилась в ее автомобиль KIA и протащила легковую машину ещё метров 10. «Вину свою не признает. Может, у кого-нибудь попал момент ДТП на регистратор, так как мой в это время почему-то не снимал. Прошу помощи», — пишет автомобилистка.

На фото видно, что грузовик изрядно помял «КИА» левый бок, особенно досталось пассажирской двери, видимо, принявшей на себя основной удар.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (3)

Slavon_LTD
...полная кефали
Serg_I
В Европе, где были советские войска, учили: посмотри налево, посмотри направо - нет ли на дороге русского "Урала"?
Даже если грузовик неправ - его пропускать надо!!!
shushu
Но как??? У нее только бок помят
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