Большегруз забодал легковой автомобиль на одном из перекрестков Красногвардейского района Петербурга утром 30 ноября. Остановился он не сразу.
Как рассказала в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» участница ДТП Евгения, в 9:40 на перекрестке Индустриального и Ириновского проспектов шаланда Volvo перестроилась в ее автомобиль KIA и протащила легковую машину ещё метров 10. «Вину свою не признает. Может, у кого-нибудь попал момент ДТП на регистратор, так как мой в это время почему-то не снимал. Прошу помощи», — пишет автомобилистка.
На фото видно, что грузовик изрядно помял «КИА» левый бок, особенно досталось пассажирской двери, видимо, принявшей на себя основной удар.