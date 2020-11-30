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В Петербурге закрыли затвор дамбы. Хмурая «Ундина» ни при чём

На весь рабочий день петербургская дамба закрывает один из затворов судопропускного сооружения С-2. Суда по каналу не пустят, но автомобилистам 30 ноября волноваться не о чем.

Как сообщает пресс-служба дирекции Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений, перемещение затвора в положение «закрыто» произошло в девять утра и продлится до шести вечера понедельника.

Вызвано это не воздействием нового циклона, который синоптики окрестили «Ундина», а проверкой гидромеханического оборудования. Техобслуживание проведут для плоского подъемно-опускного затвора, работы согласованы со службой капитана Морского порта.

«В указанный период времени проход судов по каналу С-2 будет невозможен. Движение автомобильного транспорта по мосту судопропускного сооружения С-2 будет осуществляться в штатном режиме», — уточняют в дирекции.

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