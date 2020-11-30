Смольный делит полномочия с депутатами на случай военного положения. Борьбу с диверсантами берет на себя

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности подготовил проект постановления, которое устанавливает полномочия Смольного и ЗакСа в сфере территориальной обороны. Руководство — на чиновниках.
Согласно опубликованному 30 ноября документу, городской парламент занимается принятием законов и контролирует их исполнение. Правительство Санкт-Петербурга, в свою очередь, участвует в планировании территориальной обороны; во взаимодействии с другими органами организует и осуществляет мероприятия по охране важных объектов; участвует в противодействии деятельности диверсионно-разведывательных групп иностранных государств, а также незаконных вооруженных формирований. Кроме того, Смольный издает нормативные правовые акты, а также создает необходимые силы и средства.
В пояснительной записке говорится, что проект постановления подготовлен в связи с изменениями в Федеральный закон «Об обороне» и направлен на регулирование отношений в области территориальной обороны на территории Санкт-Петербурга. Он распространяется на соответствующие мероприятия и на охрану важных объектов «от опасностей, возникающих при введении военного положения».