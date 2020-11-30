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Смольный делит полномочия с депутатами на случай военного положения. Борьбу с диверсантами берет на себя

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности подготовил проект постановления, которое устанавливает полномочия Смольного и ЗакСа в сфере территориальной обороны. Руководство — на чиновниках.

Согласно опубликованному 30 ноября документу, городской парламент занимается принятием законов и контролирует их исполнение. Правительство Санкт-Петербурга, в свою очередь, участвует в планировании территориальной обороны; во взаимодействии с другими органами организует и осуществляет мероприятия по охране важных объектов; участвует в противодействии деятельности диверсионно-разведывательных групп иностранных государств, а также незаконных вооруженных формирований. Кроме того, Смольный издает нормативные правовые акты, а также создает необходимые силы и средства.

В пояснительной записке говорится, что проект постановления подготовлен в связи с изменениями в Федеральный закон «Об обороне» и направлен на регулирование отношений в области территориальной обороны на территории Санкт-Петербурга. Он распространяется на соответствующие мероприятия и на охрану важных объектов «от опасностей, возникающих при введении военного положения».

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Комментарии (6)

Modest_5e4ce41f7533b
Бдительней надо быть. В городе полно шведов, замаскированных под азиатов. Рюмочные и наливайки - вот те объекты, на которые они обрушат первый удар в случае чего. Ни одной рюмки нашего пойла НАТО-вским прихвостням.
260602101
Одним словом - В кратчайшие сроки, малыми силами и на чужой территории. Ремейк 1940 года.
тат2007amg
Успехи надо в контре смотреть..
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