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В Петербурге разбушевались маршрутки: не дали проскочить двум машинам и «порвали» автобус

Сразу три ДТП с участием маршруток произошли в Петербурге утром 30 ноября. В Красногвардейском районе вторым участником аварии стал автобус.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», у дома 23 по улице Савушкина, на пересечении с Шишмарёвским переулком, автомобиль Ford не проскочил перед маршруткой. По данным «Яндекса», движение на перекрестке затруднено, но сильной пробки не наблюдается.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Еще один водитель, на этот раз на «Опеле», не успел проехать перед маршруткой №К-345 на перекрёстке Новоизмайловского проспекта и Кузнецовской улицы, пишет участница группы Аня.

А на проспекте Энергетиков «маршрутка порвала автобус», рассказал в группе очевидец Миша. Судя по фото, один из автобусов остался без стекла.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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