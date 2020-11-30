Сразу три ДТП с участием маршруток произошли в Петербурге утром 30 ноября. В Красногвардейском районе вторым участником аварии стал автобус.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», у дома 23 по улице Савушкина, на пересечении с Шишмарёвским переулком, автомобиль Ford не проскочил перед маршруткой. По данным «Яндекса», движение на перекрестке затруднено, но сильной пробки не наблюдается.
Еще один водитель, на этот раз на «Опеле», не успел проехать перед маршруткой №К-345 на перекрёстке Новоизмайловского проспекта и Кузнецовской улицы, пишет участница группы Аня.
А на проспекте Энергетиков «маршрутка порвала автобус», рассказал в группе очевидец Миша. Судя по фото, один из автобусов остался без стекла.