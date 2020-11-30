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Петербуржец напугал соседей, выйдя на балкон с автоматом. Стрельбу он объяснил пагубным воздействием

Ночная стрельба встревожила жителей Калининского района. Разбираться с тем, кто нарушил их покой, пришлось сотрудникам полиции Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 30 ноября, сообщения о стрелке, стоящем на балконе дома 9 на проспекте Маршала Блюхера, поступили около полуночи 29 ноября. Полицейские незамедлительно прибыли по указанному адресу, где выяснили, что выстрелы производились из квартиры, расположенной на втором этаже здания.

Задержанными оказались ее арендаторы — 42-летний житель Магаданской области и его 33-летняя сожительница.

В отделении полиции он пояснил, что выпил, после чего под воздействием алкоголя два раза выстрелил из охолощенного автомата. В отношении него составили протокол по административной статье «Мелкое хулиганство».

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Комментарии (3)

Antoha
набухался и решил что дома, у себя в Магадане
ppky0323
И как такую сволочь в цирк пускают, - хмуро заметил Шариков, покачивая головой. ...
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