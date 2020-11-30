У Ефремова последний день на карантине, его готовятся переводить в СИЗО

Актёра Михаила Ефремова во вторник, 1 декабря, собираются перевести из СИЗО в колонию после 20-дневного карантина.
«Сегодня последний день в СИЗО-3. Думаю, завтра должны перевести», — сообщил 30 ноября ТАСС один из адвокатов актёра, Андрей Алешкин.
Ефремов был доставлен в СИЗО 10 ноября, в день своего 57-летия, и помещён на 20-дневный карантин в связи с мерами безопасности из-за коронавируса. Во время карантина его посетил митрополит Иоанн. Позже в УФСИН объяснили, почему в СИЗО к Ефремову священники пришли без масок. Актёр будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.