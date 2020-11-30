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У Ефремова последний день на карантине, его готовятся переводить в СИЗО

Актёра Михаила Ефремова во вторник, 1 декабря, собираются перевести из СИЗО в колонию после 20-дневного карантина.

«Сегодня последний день в СИЗО-3. Думаю, завтра должны перевести», — сообщил 30 ноября ТАСС один из адвокатов актёра, Андрей Алешкин.

Ефремов был доставлен в СИЗО 10 ноября, в день своего 57-летия, и помещён на 20-дневный карантин в связи с мерами безопасности из-за коронавируса. Во время карантина его посетил митрополит Иоанн. Позже в УФСИН объяснили, почему в СИЗО к Ефремову священники пришли без масок. Актёр будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

Как признал суд, 8 июня в центре Москвы Ефремов, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Jeep Grand Cherokee, врезался в фургон LADA. Водитель «Лады» Сергей Захаров погиб. Актер сперва признался и раскаялся, но затем отказался от своих слов. Адвокаты обеих сторон — Александр Добровинский и Эльман Пашаев — в результате были лишены адвокатского статуса, а приглашенные Пашаевым свидетели получили уголовные дела за дачу ложных показаний. В итоге Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, который затем сократили до 7,5 лет.

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Комментарии (4)

Петр Петров
Вы че, все 8лет его отсидки будете комментировать?
p-ro100
У Ефремова последний день на карантине, его готовятся переводить в СИЗО
Актёра Михаила Ефремова во вторник, 1 декабря, собираются перевести из СИЗО в колонию после 20-дневного карантина.
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Так куда его переводят - "в СИЗО" или "из СИЗО"?
Создаётся впечатление, что в Ф-ку целенаправленно отбирают создателей новостных материалов с исключительной степенью косноязычия.
Wuhan Proletarian
Вангую, что Ефремов задержится в Белгороде не намного дольше, нежели Кокоша с Мамаем.
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