Около 40% россиян перестали пользоваться наличными, подсчитали банкиры

Пандемия коронавируса, по мнению банкиров, отучает россиян от наличных денег.
Как передаёт 30 ноября РИА Новости, по словам первого зампреда правления Сбера Александра Ведяхина, с весны доля жителей страны, полностью перешедших на безналичные расчёты, достигла почти 40%.
«Стабильно растёт доля полностью безналичных клиентов, которые пользуются банковской картой, но в течение месяца не снимают в банкомате наличные. Сейчас она составляет 39%, это на 5 процентных пунктов выше, чем до пандемии», — рассказал Ведяхин. Вообще, по его словам, Россия входит в число мировых лидеров по проникновению финтеха и скорости роста безналичных платежей.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в сентябре прогнозировала, что доля безналичных платежей в стране по итогам года превысит 70%, из которых 3% — это «заслуга» пандемии с её ограничениями.