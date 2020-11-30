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Около 40% россиян перестали пользоваться наличными, подсчитали банкиры

Пандемия коронавируса, по мнению банкиров, отучает россиян от наличных денег.

Как передаёт 30 ноября РИА Новости, по словам первого зампреда правления Сбера Александра Ведяхина, с весны доля жителей страны, полностью перешедших на безналичные расчёты, достигла почти 40%.

«Стабильно растёт доля полностью безналичных клиентов, которые пользуются банковской картой, но в течение месяца не снимают в банкомате наличные. Сейчас она составляет 39%, это на 5 процентных пунктов выше, чем до пандемии», — рассказал Ведяхин. Вообще, по его словам, Россия входит в число мировых лидеров по проникновению финтеха и скорости роста безналичных платежей.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в сентябре прогнозировала, что доля безналичных платежей в стране по итогам года превысит 70%, из которых 3% — это «заслуга» пандемии с её ограничениями.

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Комментарии (4)

Kotkuza
А сколько % перестало пользоваться вообще деньгами, ввиду их отсутствия ?
Alex000
На Медузе в ленте: "«Сбериндекс»: траты россиян в «черную пятницу» сократились почти на 40%"

Складываем 2+2 :D
Modest_5e4ce41f7533b
В прошлый раз это называлось переходом на бартер.
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