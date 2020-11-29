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В многоэтажке под Петербургом снесло балкон. Очевидцы слышали взрыв

Взрыв прогремел в многоэтажке во Всеволожске 29 ноября. Об этом около 22.00 рассказали очевидцы в социальных сетях.

В квартире на 12 этаже на проспекте Добровольского взрывной волной выбило стёкла, балкон также не уцелел. На место прибыли минимум два пожарных расчёта.

«Кругом осколки ошмётки стёкол. Запах гари и пока что непонятно, что происходит», — пишут очевидцы.

МЧС Ленинградской области пока официально ситуацию не прокомментировало.

Взрывной волной в радиусе 50 метров раскидало утеплитель, гипсокартон и другие строительные материалы, добавляют очевидцы.

Фото: читатель «Фонтанки» Михаил
Фото: читатель «Фонтанки» Михаил

Есть версия, что взорвался газовый баллон, которым пользовались монтажники натяжных потолков. Информация уточняется.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

262224921
Во Всеволожске не равнодушны к газу смотрю. Только же недавно коттедж газом подорвало . Куда смотрят газовые службы непонятно. Или только денежки собирают ездят ?
atf
Канечна газовый балон :)))))
Василий Марущак
О, опять прорыв с хлопками))
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