Взрыв прогремел в многоэтажке во Всеволожске 29 ноября. Об этом около 22.00 рассказали очевидцы в социальных сетях.
В квартире на 12 этаже на проспекте Добровольского взрывной волной выбило стёкла, балкон также не уцелел. На место прибыли минимум два пожарных расчёта.
«Кругом осколки ошмётки стёкол. Запах гари и пока что непонятно, что происходит», — пишут очевидцы.
МЧС Ленинградской области пока официально ситуацию не прокомментировало.
Взрывной волной в радиусе 50 метров раскидало утеплитель, гипсокартон и другие строительные материалы, добавляют очевидцы.
Есть версия, что взорвался газовый баллон, которым пользовались монтажники натяжных потолков. Информация уточняется.