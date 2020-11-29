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Победу на детском Евровидении одержала француженка. Петербурженка София в конце списка

18 по счету конкурс песни «Детское Евровидение» завершился 29 ноября в Польше. Победу одержала Валентина из Франции.

В общем сложности юная француженка набрала 200 баллов, она спела песню под названием «Я представляю себя».

На втором месте Каракат Башанова из Казахстана, на третьем Солеа из Испании, у них 152 и 133 балла соответственно.

Россиянка, 11-летняя София Феськова из Петербурга, заняла 10-е место, ей отдали 88 баллов.

Белорусска Арина Пехтерева получила 130 баллов, Александр Балабанов из Украины 106.

Всего было представлено 12 стран, большая часть отказалась от участия.

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Комментарии (3)

Момент Истины
Папа заплатил и послали дочу на детское евровидение. А поёт ли она? Это неважно. Деньги уплачены.
Анна Гаврилова
Совершенно бледненькая песенка у нашей девчонки. Никакая. И девчушка никакая. Что бы ,получилось то нужна Анкудинова
Brandora
Евровидение?? оно такое? По исполнению уровень районного детско-подросткового клуба. По оформлению уровень растиражированных шаблонов. Петербурженка там в конце списка или не петербурженка в начале - значения не имеет, не тот уровень чтобы представлять интерес.
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