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В Индонезии извергается вулкан Левотоло. Столб пепла поднялся на 4 км

Вулкан на острове Ломблен на юге Индонезии выбросил столб пепла на высоту 4 км. Население вокруг эвакуировали.

В активную фазу вулкан вновь пришел 29 ноября. Последний раз он извергался два дня назад, тогда столб пепла поднялся на высоту в 500 метров. Сейчас же пепел полетел на высоту в 4 км, населению в таком же радиусе рекомендовано уехать, запастись масками и очками.

Вулкан сохраняет активность, не исключен новый выброс.

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Комментарии (2)

Alexey Petrov
а какое отношение имеет извержение вулкана в Индонезии к петербургским новостям ?
hal9000
Мона сделать капсулу термоустойчивую..на сопло затащить ее ..вулкан как бабахнет..ты как полетиш тока ...классное развлечение получится мне кажется
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