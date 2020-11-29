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Шойгу призвал главу Минобороны Германии узнать у дедушки, каково это — разбираться с Россией с позиции силы

Министр обороны РФ прокомментировал слова Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую считают преемницей канцлера Ангелы Меркель, о «явственной» российской угрозе.

«Здесь это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причем ученицы, у которой мама или папа директор школы. Она может себе все позволить. Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой», — цитирует 29 ноября заявление Сергея Шойгу ТАСС.

По его словам, Крамп-Карренбауэр следовало бы «спросить у дедушки, каково это — разбираться с Россией с позиции силы». Шойгу напомнил, что нынешняя глава Бундесвера не первая, кто призывает разговаривать с РФ с таких позиций.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также не оставила без внимания заявление Крамп-Карренбауэр и ответила ей «как женщина женщине». «Германия до сих пор находится, не уверена, что в хорошей, но точно в очень интересной позиции — «зависимой страны в сфере безопасности». И ведь не мой это вывод, что показательно», — написала дипломат на своей странице в Facebook.

Ранее министр обороны ФРГ во время своего выступления в Бундестаге заявила, что с Россией надо говорить с позиции силы. «Российская сторона вложила значительные средства в модернизацию своих вооруженных сил, у нее есть новое оружие, и угроза стала намного более явственной <...>. Мы должны укрепить нашу позицию», —цитирует выступление главы немецкого военного ведомства издание Die Zeit.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую в Германии называют просто АКК, победила на выборах председателя лидирующей партии ФРГ ХДС в прошлом году, обойдя во втором туре Фридриха Мерца всего на несколько десятков голосов. С июля 2019-го она занимает пост министра обороны. Крамп-Карренбауэр называют ставленницей бывшего лидера партии, хотя Ангела Меркель никогда не подтверждала это открыто.

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Комментарии (37)

Diplot
Стоит перейти от языка угроз к дипломатии. А министр обороны России в данных случаях должен воздержаться от заявлений. Свою работу не выполнили бездари из высшего политического руководства страны. Именно их неспособность находиться в хороших отношениях со странами запада и самодурство привело к окружению России неблагожелательностью.
yar_5e4cc335310b6
Разсираться с преемницей Меркель-это очень дальновидно.
Они там наверху похоже реально думают, что "схватили бога за бороду"
mikkola2008
Да зачем войну начинать. Европа просто полностью заблокирует поставки оборудования и продовольствия в Россию. так же конфискует всю недвижимость и финансы наших олигархов. И пипец настанет.
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