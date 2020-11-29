Шойгу призвал главу Минобороны Германии узнать у дедушки, каково это — разбираться с Россией с позиции силы

Министр обороны РФ прокомментировал слова Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую считают преемницей канцлера Ангелы Меркель, о «явственной» российской угрозе.



«Здесь это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причем ученицы, у которой мама или папа директор школы. Она может себе все позволить. Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой», — цитирует 29 ноября заявление Сергея Шойгу ТАСС.

По его словам, Крамп-Карренбауэр следовало бы «спросить у дедушки, каково это — разбираться с Россией с позиции силы». Шойгу напомнил, что нынешняя глава Бундесвера не первая, кто призывает разговаривать с РФ с таких позиций.