Шойгу призвал главу Минобороны Германии узнать у дедушки, каково это — разбираться с Россией с позиции силы

Министр обороны РФ прокомментировал слова Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую считают преемницей канцлера Ангелы Меркель, о «явственной» российской угрозе.
«Здесь это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причем ученицы, у которой мама или папа директор школы. Она может себе все позволить. Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой», — цитирует 29 ноября заявление Сергея Шойгу ТАСС.
По его словам, Крамп-Карренбауэр следовало бы «спросить у дедушки, каково это — разбираться с Россией с позиции силы». Шойгу напомнил, что нынешняя глава Бундесвера не первая, кто призывает разговаривать с РФ с таких позиций.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также не оставила без внимания заявление Крамп-Карренбауэр и ответила ей «как женщина женщине». «Германия до сих пор находится, не уверена, что в хорошей, но точно в очень интересной позиции — «зависимой страны в сфере безопасности». И ведь не мой это вывод, что показательно», — написала дипломат на своей странице в Facebook.
Ранее министр обороны ФРГ во время своего выступления в Бундестаге заявила, что с Россией надо говорить с позиции силы. «Российская сторона вложила значительные средства в модернизацию своих вооруженных сил, у нее есть новое оружие, и угроза стала намного более явственной <...>. Мы должны укрепить нашу позицию», —цитирует выступление главы немецкого военного ведомства издание Die Zeit.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую в Германии называют просто АКК, победила на выборах председателя лидирующей партии ФРГ ХДС в прошлом году, обойдя во втором туре Фридриха Мерца всего на несколько десятков голосов. С июля 2019-го она занимает пост министра обороны. Крамп-Карренбауэр называют ставленницей бывшего лидера партии, хотя Ангела Меркель никогда не подтверждала это открыто.