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Эксперт: Во время беременности младенцу передаются антитела к коронавирусу

Переболевшая коронавирусом женщина передает антитела своему младенцу, но для его защиты это существенного значения не имеет.

Такого мнения придерживается глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Его слова 29 ноября приводит радиостанция «Говорит Москва». Антитела передаются ребенку во время беременности и сохраняются в организме несколько месяцев. Есть несколько примеров, когда младенцы переболевших ковидом женщин рождались с антителами и это, добавляет Покровский, «скорее хорошо». При этом, уверен эксперт, существенной роли антитела в организме новорожденного не играют — дети маловосприимчивы к коронавирусу.

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