Автор «Тайной жизни петербургских памятников» представит новую книгу о городе

Героями Носова становятся император Петр Первый, шведы, родоначальник российский науки Михаил Ломоносов, персонажи Достоевского, но наравне с ними — здания, дворы, рынки и даже инопланетяне, зайцы и ангелы. Каждый из них то делает экскурс в историю, то описывает современность, но непременно открывает читателю город с новой стороны и отвечает на вопрос «Откуда пошла петербургская земля».

«Два слова о главном зайце — о том первом — родоначальнике или предвестнике всех этих крепостных зайцев и зайчиков. Сидящий на свае, новоявленный символ крепости уже проник в многочисленные буклеты и справочники — и почитаем почти как памятник. Нет, не бронзовый. Силумин его плоть, коррозиестойкий сплав на основе алюминия. В родственниках у этого зайца наши сковороды, мясорубки и автомобильные поршни», — пишет Носов о памятнике зайчику, спасшемуся от наводнения, том самом, что находится рядом с Заячьим островом.



Сергей Носов многим известен как автор книги «Тайная жизнь петербургских памятников» и ее продолжения, «Тайной жизни петербургских памятников — 2». На их страницах Петербург оживал совсем по-настоящему, а неподвижные скульптуры начинали двигаться. То же происходит и в «Книге о Петербурге», только в иных масштабах: здесь оживает все, от исторической справки до монумента, от здания до случайной вывески. Масштабна и сама книга: 560 страниц.



Послушать рассказы автора о Петербурге и задать ему вопросы о любимом городе можно будет 3 декабря в 19:30 в книжном магазине «Во весь голос» (Маяковского, 19). Вход свободный.

