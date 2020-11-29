Приставов подключат к порталу Госуслуг. Уведомления о долгах можно будет выключить

Пользователям портала Госуслуг автоматически начнут приходить уведомления об исполнительных производствах, к сайту «прикрутили» базу судебных приставов.



Как сообщает 29 ноября правительство России, никаких действий со стороны пользователя для получения уведомлений от федеральной службы судебных приставов не понадобится. При входе в личный кабинет пользователя уведомят о новой опции, там же предложат от таких сообщений отказаться.



Раньше данные от приставов приходили пользователям только после написания заявления о получении юридически значимых оповещений.

