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Приставов подключат к порталу Госуслуг. Уведомления о долгах можно будет выключить

Пользователям портала Госуслуг автоматически начнут приходить уведомления об исполнительных производствах, к сайту «прикрутили» базу судебных приставов.

Как сообщает 29 ноября правительство России, никаких действий со стороны пользователя для получения уведомлений от федеральной службы судебных приставов не понадобится. При входе в личный кабинет пользователя уведомят о новой опции, там же предложат от таких сообщений отказаться.

Раньше данные от приставов приходили пользователям только после написания заявления о получении юридически значимых оповещений.

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Комментарии (1)

Савва Морозов
Сразу было понятно, для чего создавался портал. Не облегчить жизнь человеку, а - иметь тотальный контроль над ним. Пользователь может отказаться от опции, но будет под полным контролем и...всё равно получит уведомление - пусть потом ищет ветра в поле. Также и карта Мир - тотальный контроль. Икс вам, ни госуслуг, которые для дела не работают, ни Мир, который нигде не работает - даром не надо. Ножками, ножками орбайтен, господа фискалы.
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