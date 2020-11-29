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Умер министр науки и экс-президент РАН Фортов. Он болел COVID-19

Академик Владимир Фортов, четыре года возглавлявший Российскую академию наук, ушел из жизни на 75-м году жизни. Фортова убил вирус.

«Сегодня утром скончался выдающийся советский и российский ученый, президент РАН в 2013–2017 годах, академик РАН Владимир Евгеньевич Фортов», — цитирует 29 ноября заявление заместителя президента РАН Владимира Иванова РИА «Новости».

В академии уточнили, что экс-президент болел коронавирусом. «Это невосполнимая потеря для России, для российской и мировой науки», — отметил Иванов.

С 1996 по 2001 год Фортов работал вице-президентом РАН. В 1996-го его назначили председателем госкомитета по науке и технологиям, а затем и министром науки и технологий. Кроме того, он занимал пост заместителя председателя правительства. Он также автор 500 научных работ.

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