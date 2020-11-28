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Глава Центрального района Петербурга получил «вознаграждение за терпение и холод»

Глава Центрального района Петербурга Максим Мейксин рассказал о рыбалке на даче и поделился уловом.

«Удалось вырваться на дачу и посидеть с удочкой. Вознаграждение за терпение и холод», — поделился 28 ноября глава Центрального района Петербурга на своей странице «Вконтакте».

По его словам, линь такого размера «редко попадается». Один из подписчиков поинтересовался у чиновника, загадал ли он три желания? «Это же не щука», — парировал Мейксин.

Максим Мейксин с октября 2012 года — заместитель председателя комитета экономического развития, промышленной политики и торговли.

С января 2013 по январь 2019 года — председатель комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга.

С января 2019 года — советник губернатора Санкт-Петербурга.

С февраля 2019 года — глава администрации Центрального района Санкт-Петербурга.

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Комментарии (1)

Sadava
Глазки у рыбки белые. Я б не стал есть такую рыбку из "О’КЕЙ"
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