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Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем

Российские военные обнаружили над нейтральными водами Черного моря воздушную цель, приближающуюся к госгранице, сообщили в Национальном центре управления обороной.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его», — цитирует сообщение 28 ноября РИА Новости.

После того, как американский военный самолет сменил курс и развернулся от российской границы, Су-27 вернулся на базу.

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Комментарии (5)

Савва Морозов
ФонтанЪ, а чего молчим, что 5 декабря возобновится укладка норд стрим 2 ?!
EveReady
Мультфильм будет?
Kezevo
А где скриншот из какой нибудь компьютерной игры, что вот он перехват
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