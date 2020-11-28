Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем

Российские военные обнаружили над нейтральными водами Черного моря воздушную цель, приближающуюся к госгранице, сообщили в Национальном центре управления обороной.
«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его», — цитирует сообщение 28 ноября РИА Новости.
После того, как американский военный самолет сменил курс и развернулся от российской границы, Су-27 вернулся на базу.