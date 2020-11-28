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Замглавы Новоуральска застрелили на охоте в Свердловской области

Заместителя главы Новоуральска Михаила Черницкого застрелили во время охоты в Свердловской области. В СК возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Чиновнику было 58 лет.

Следственным отделом по городу Алапаевск СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время по делу назначены необходимые судебные экспертизы. Орудие, из которого был произведен роковой выстрел, изъято, — сообщили 28 ноября Е1.RU в СК региона.

Оружие, из которого выстрелили в замглавы Новоуральска, изъяли.

Михаил Черницкий родился в Свердловске в 1962 году. Он окончил Уральский государственный университет имени Горького по специальности «физик-преподаватель». Черницкий — кандидат физико-математических наук. До назначения на пост замглавы Новоуральского ГО в прошлом году он работал на руководящих должностях в Екатеринбурге, в том числе был замначальника управления Свердловского отделения Сбербанка.

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Комментарии (7)

Wuhan Proletarian
У Пелевина в "Омон Ра" прелестная сцена охоты на медведя высокого руководства, где в целях безопасности медведя изображали егеря (отец сыном) в медвежьих шкурах.
Егеря сына нечаянно застрелили и по окончании охоты егерь отец беззвучно плачет, а на медвежьей шкуре блестит Золотая звезда.
_Igor_
Ответочка прилетела.
igorsaltikoff
А почему не уточняется с оленем чиновника спутал стрелявший или кабаном?
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