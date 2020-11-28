Замглавы Новоуральска застрелили на охоте в Свердловской области

Заместителя главы Новоуральска Михаила Черницкого застрелили во время охоты в Свердловской области. В СК возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Чиновнику было 58 лет.



Следственным отделом по городу Алапаевск СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время по делу назначены необходимые судебные экспертизы. Орудие, из которого был произведен роковой выстрел, изъято, — сообщили 28 ноября Е1.RU в СК региона.

