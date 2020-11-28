FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
75.86р90.46р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В Приморском районе нашли труп женщины со сломанной скулой

Полиция устанавливает обстоятельства смерти женщины в Приморском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 28 ноября, накануне около трёх часов ночи прохожие заметили обездвиженную женщину у 3 дома по Карельскому переулку. Приехавшие на место сотрудники полиции нашли тело за торговым павильоном. У 50-летней погибшей зафиксировали закрытый перелом скуловой кости. Сумка и мобильный телефон остались при ней.

Женщина работала заместителем директора в доме детского творчества Приморского района и жила в соседнем доме.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний