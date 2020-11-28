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Финны стали хуже относиться к России, но на нежелание вступать в НАТО это не повлияло

Половина опрошенных финнов с недоверием относятся к своему восточному соседу.

«Чуть меньше трети опрошенных (31%) считают, что, хотя у России есть свои проблемы, у финнов в настоящее время нет причин негативно относиться к своему соседу. Половина (50%) не согласны с этим утверждением», — сообщается 28 ноября в исследовании Аналитического центра деловой жизни EVA.

За последние два года негативное отношение к России выросло на 12 процентных пунктов. Исследователи утверждают, что тренд на ухудшение держится последние 8 лет. Так, еще в 2012 году 63% финнов считали, что нет причин отрицательно относиться к соседней стране.

За год никак не изменилось число жителей Суоми, которые поддерживают вступление в НАТО. Сейчас их насчитали всего 22%, а противников членства в альянсе — 45%.

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Комментарии (6)

Милая +
Каковы причины и есть ли их анализ?
odpetrograd
Финляндия - пузырь для барби и кенов. Трезвомыслящие там тоже остались, но они не делают музыку к сожалению.
260650801
Это новые понаехавшие "финны".
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