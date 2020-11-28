Финны стали хуже относиться к России, но на нежелание вступать в НАТО это не повлияло

Половина опрошенных финнов с недоверием относятся к своему восточному соседу.



«Чуть меньше трети опрошенных (31%) считают, что, хотя у России есть свои проблемы, у финнов в настоящее время нет причин негативно относиться к своему соседу. Половина (50%) не согласны с этим утверждением», — сообщается 28 ноября в исследовании Аналитического центра деловой жизни EVA.

За последние два года негативное отношение к России выросло на 12 процентных пунктов. Исследователи утверждают, что тренд на ухудшение держится последние 8 лет. Так, еще в 2012 году 63% финнов считали, что нет причин отрицательно относиться к соседней стране.