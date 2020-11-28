Роскомнадзор просит IT-компании создать отечественные видеохостинги для российских СМИ, чтобы избежать цензуры

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций из-за цензуры YouTube в отношении российских СМИ просит российские IT-компании создать отечественные видеохостинги и популяризовать их. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства от 28 ноября.
«Обращаем внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации», — сказано в сообщении.
«Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских средств массовой информации недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней»,- добавили в ведомстве.
Ранее Роскомнадзор попросил Федеральное Собрание закрепить в законодательстве меры по защите россиян от цензуры на иностранных интернет-ресурсах. Собеседник РИА отметил, что интернет-платформам (соцсетям и крупным IT-платформам) будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности: блокировка, замедление трафика и штрафы за неисполнение требований Роскомнадзора.
Также в Госдуму собираются внести законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ.