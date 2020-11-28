Роскомнадзор просит IT-компании создать отечественные видеохостинги для российских СМИ, чтобы избежать цензуры

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций из-за цензуры YouTube в отношении российских СМИ просит российские IT-компании создать отечественные видеохостинги и популяризовать их. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства от 28 ноября.

«Обращаем внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации», — сказано в сообщении.

