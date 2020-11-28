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Роскомнадзор просит IT-компании создать отечественные видеохостинги для российских СМИ, чтобы избежать цензуры

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций из-за цензуры YouTube в отношении российских СМИ просит российские IT-компании создать отечественные видеохостинги и популяризовать их. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства от 28 ноября.

«Обращаем внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации», — сказано в сообщении.

«Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских средств массовой информации недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней»,- добавили в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор попросил Федеральное Собрание закрепить в законодательстве меры по защите россиян от цензуры на иностранных интернет-ресурсах. Собеседник РИА отметил, что интернет-платформам (соцсетям и крупным IT-платформам) будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности: блокировка, замедление трафика и штрафы за неисполнение требований Роскомнадзора.

Также в Госдуму собираются внести законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ.

В минувшую среду стало известно, что Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google с требованием снять ограничения в отношении YouTube-канала «Соловьев LIVE», чьи видео с октября перестали попадать в раздел «В тренды». В надзорном ведомстве такую ситуацию сочли попыткой «ограничить распространение материалов популярного российского автора».

Ранее Роскомнадзор уже направлял в адрес Facebook, Twitter и Google требования прекратить цензуру. По информации ведомства, эти платформы сейчас ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и Россия 1.

Кроме того, видеохостинг YouTube ранее заблокировал аккаунты канала «Царьград», информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов «Крым 24». Также Google ограничил на территории России распространение фильма Александра Рогаткина «Беслан».

Всего, по данным открытых источников, в последние годы администрация сервиса внесла в черный список около 200 русскоязычных каналов.

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Комментарии (16)

heimdall
Ой кто о цензуре заговорил...
Лицемерные дряни.
260548761
роскомцензура негодует
houspi
Так вроде есть. рутьюб, мэйлру, яндекс, одноклассники, вк.
Или это нещитово? Надо чтобы ростелеком опять вызвался мертвое дитя родить типа спутника, за народные деньги.
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