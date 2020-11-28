Оперштаб рассказал про регион с наименьшим приростом коронавирусных больных

Ненецкий автономный округ показал за сутки наименьшие темпы прироста заболевших коронавирусом — 0,3%. Об этом 28 ноября сообщает оперативный штаб.
«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ — 0,3%, 2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан — 0,6%, 3.Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл — 0,7%», — говорится в сообщении.
В России за сутки снова зафиксировали более 27 тысяч случаев COVID-19. Новых заболевших обнаружили во всех регионах. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 7320. Петербург держится на второй строчке с 3695 случаями. Накануне их было 3687.
По всей России зафиксировали 2 242 633 случая COVID-19. Это пятый результат в мире после Франции (2,25 миллиона), Бразилии (6,2 миллиона), Индии (почти 9,4 миллиона) и США (23 миллиона).