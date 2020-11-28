«Только плотный ветер внесет свою толику дискомфорта». В Петербурге ожидается приятная для конца ноября погода

Температура в Петербурге в конце недели будет около 1 градуса Цельсия, а осадков ждать не стоит.



«Метеорологические условия будет определять гребень антициклона. При облачной с прояснениями погоде обойдётся без осадков. И только довольно плотный ветер внесёт свою толику дискомфорта», — прогнозирует погоду на 28 ноября ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.

По его словам, столбик термометра в городе сегодня будет держаться в интервале +1 +3 градуса Цельсия. Гидрометцентр Петербурга также полагает, что температура будет около 1 градуса Цельсия.