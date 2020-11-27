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Банки предупредили о новой схеме мошенничества с помощью роботов

Телефонные мошенники начали активно использовать в своей работе роботов, которые под видом помощника Сбербанка сообщают клиентам о якобы подозрительных операциях и предлагают соединить с псевдосотрудником службы безопасности. Об этом предупредил банк в своем Telegram-канале 27 ноября.

«Злоумышленники в телефонном мошенничестве начали активно использовать роботов-помощников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что схема повторяет стандартный «звонок от службы безопасности», однако специально обученных людей заменили роботами. «Сейчас звонит якобы робот-помощник из Сбера и сообщает о подозрительных операциях, после чего предлагает соединить жертву с фиктивной службой безопасности», — добавили в банке.

Сбербанк обратил внимание, что мошенники очень часто звонят с номеров, которые начинаются на +7 495 или +7 499. При этом банк звонит с номера 900.

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Комментарии (5)

Brevnault
Truecaller
hal9000
Мошенники да активизировались...буквально недавно звонил из ЖКХ мол у вас задолженность сколько то млн..невнятной дикцией цифру назвал но миллионов отчетливо..)..а я за рулем ехал чуть не врезался от возмущения и такой цифры...потом перезваниваю по этому же номеру и мне отвечает мол для вас готова кредитная карта можете забирать..тож робот..короч надо какую то службу чтоб эти номера например я смог скинуть и они пробили б этот номер...мне с теле 2 номер был..
муматор
звонила тут намедни такая говорящая голова, согласился с ней, но ни одна сволочь так и не перезвонила. Абыдна, да?
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