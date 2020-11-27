Банки предупредили о новой схеме мошенничества с помощью роботов

Телефонные мошенники начали активно использовать в своей работе роботов, которые под видом помощника Сбербанка сообщают клиентам о якобы подозрительных операциях и предлагают соединить с псевдосотрудником службы безопасности. Об этом предупредил банк в своем Telegram-канале 27 ноября.

«Злоумышленники в телефонном мошенничестве начали активно использовать роботов-помощников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что схема повторяет стандартный «звонок от службы безопасности», однако специально обученных людей заменили роботами. «Сейчас звонит якобы робот-помощник из Сбера и сообщает о подозрительных операциях, после чего предлагает соединить жертву с фиктивной службой безопасности», — добавили в банке.