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Главу ГИБДД Кингисеппского района отпустили после громкого обыска. От следователя он вышел в статусе свидетеля

Начальника отдела ГИБДД по Кингисеппскому району Алексей Должиков после масштабного обыска с изъятием ключей от дорогих авто и техники отпустили. По делу он проходит в качестве свидетеля, сообщает 27 ноября 47news.

По информации издания, офицера могли допрашивать по делу о поборах с большегрузов.

В полицейском главке отметили, что Должиков со второй декады ноября находится на больничном.

Обыск в квартире офицера в Петергофе сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели 25 декабря. Как пишет 47news, силовики, тщательно проверив жилище, изъяли телефоны, ноутбук, планшеты, ключи от двух Audi Q5, Audi A6 и BMW пятой серии, 150 долларов и 150 тыс. рублей и даже заглянули в кошелёк супруги Должикова с 5 тыс. рублей.

До прихода на должность в Кингисепп в начале 2018 года Должиков был замкомандира отдельного батальона №1, в чью зону ответственности входили Пулковское шоссе и Московский проспект. Назначали Должикова на должность начальника Кингисеппского ГИБДД при генерале Алексее Семёнове.

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Комментарии (2)

aaignat
Зачем ему столько личных машин? Он их коллекционирует?
Edrosos_Razvorov
Наградить духовноскрепца орденом пресвятого озера и выдать офшорную панаму.
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