Главу ГИБДД Кингисеппского района отпустили после громкого обыска. От следователя он вышел в статусе свидетеля

Начальника отдела ГИБДД по Кингисеппскому району Алексей Должиков после масштабного обыска с изъятием ключей от дорогих авто и техники отпустили. По делу он проходит в качестве свидетеля, сообщает 27 ноября 47news.



По информации издания, офицера могли допрашивать по делу о поборах с большегрузов.

В полицейском главке отметили, что Должиков со второй декады ноября находится на больничном.

Обыск в квартире офицера в Петергофе сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели 25 декабря. Как пишет 47news, силовики, тщательно проверив жилище, изъяли телефоны, ноутбук, планшеты, ключи от двух Audi Q5, Audi A6 и BMW пятой серии, 150 долларов и 150 тыс. рублей и даже заглянули в кошелёк супруги Должикова с 5 тыс. рублей.