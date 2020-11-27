Петербуржцев пустят под купол Большой хоральной синагоги в День открытых дверей

Попасть под купол Большой хоральной синагоги, посмотреть на орган и изучить хранилище старинных свитков предлагают посетителям Дня открытых дверей, который пройдёт на Лермонтовском проспекте 29 ноября. Правда, поучаствовать в нём у горожан получится только онлайн. Трансляция пройдёт на сайте синагоги, на страницах в Facebook и YouTube.
Виртуальное путешествие стартует в 14.00. Участников онлайн-экскурсии проведут по Центральному и Венчальному залам, Женской галерее и покажут Малую синагогу, а затем пригласят в подкупольное пространство. Там находятся хоры, орган, а также гениза — хранилище вышедших из употребления книг и свитков. На экскурсии слушателям не только объяснят, зачем нужно каждое помещение и предмет, но познакомят с переписчиком святых текстов Залманом Макаровым. Помимо этого в программе — рассказ о том, как должна происходить традиционная еврейская свадьба.
В 15.00 раввин Цви Пинский ответит на любые вопросы слушателей об иудаизме и традициях, а на 16.00 назначен онлайн-концерт еврейской музыки. Играть будет петербургская группа Shpil Клезмер Бэнд, сценой для исполнителей станет помещение Малой синагоги. 6+