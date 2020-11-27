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Последняя пятница ноября прибавила балл петербургским пробкам: на дорогах — «восемь»

Вечером 27 ноября на дорогах Петербурга движение оказалось на 1 балл плотнее обычного для 18 часов в пятницу. В городе — 8-балльные пробки, сообщает аналитический центр «Яндекс.Пробок».

Традиционно плотное в вечерний час пик движение наблюдается в центре Петербурга и на Петроградской стороне, особенно плотно на перекрестках у Московского вокзала и у метро «Петроградская». Стоят Ивановская улица, Володарский мост и Народная улица. Толкаются и на Ленинском проспекте.

Многокилометровая пробка наблюдается на внутреннем кольце КАД от Мурманского шоссе до Софийской улицы. Там меняют деформационные швы, в связи с чем с 24 ноября по 8 декабря перекрыты третья и четвертая полосы, а на остальных скорость снижена до 50 км/ч. С 9 по 24 декабря там перекроют полосу безопасности, первую и вторую полосы.

Также собрался затор на Северном участке ЗСД. Из-за ДТП затруднено движение на участке от стадиона «Газпром Арена» до съезда на Богатырский проспект, сообщается в приложении «Ваш ЗСД».

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