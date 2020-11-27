Вечером 27 ноября на дорогах Петербурга движение оказалось на 1 балл плотнее обычного для 18 часов в пятницу. В городе — 8-балльные пробки, сообщает аналитический центр «Яндекс.Пробок».



Традиционно плотное в вечерний час пик движение наблюдается в центре Петербурга и на Петроградской стороне, особенно плотно на перекрестках у Московского вокзала и у метро «Петроградская». Стоят Ивановская улица, Володарский мост и Народная улица. Толкаются и на Ленинском проспекте.

Многокилометровая пробка наблюдается на внутреннем кольце КАД от Мурманского шоссе до Софийской улицы. Там меняют деформационные швы, в связи с чем с 24 ноября по 8 декабря перекрыты третья и четвертая полосы, а на остальных скорость снижена до 50 км/ч. С 9 по 24 декабря там перекроют полосу безопасности, первую и вторую полосы.