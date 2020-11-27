FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
75.45р90.03р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Вице-губернатор Елин поручил подчиненным пройтись по ночным клубам. «Жаркие танцы» продолжились, несмотря на запреты

Чиновники Смольного посетят ночные клубы, кальянные и развлекательные центры. Такое поручение дал подчиненным вице-губернатор Евгений Елин по итогам совещания на тему противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, сообщил аппарат чиновника 27 ноября.

Ранее правительство Петербурга запретило работать таким заведениям. «Развлекаться и передавать друг другу вирусы в жарком танце сегодня не время», — сказал вице-губернатор Евгений Елин. Кроме того, предприятиям общественного питания нельзя обслуживать посетителей после 23.00 и оказывать развлекательные услуги.

Такому запрету подчинились не все: чиновники в ходе проверок штрафуют и опечатывают бары, застигнутые за работой в ночное время, но некоторые из них продолжают свою деятельность.

Ночные клубы тоже продолжают работать, несмотря на введённые ограничения, осознали чиновники. «По информации управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, в городе под видом концертных площадок продолжают работать досуговые учреждения, деятельность которых была приостановлена постановлением №121», — говорится в сообщении аппарата вице-губернатора.

За последнюю неделю число госпитализаций больных коронавирусной инфекцией выросло на 6%. Так, сегодня госпитализировано 826 пациентов, неделей ранее — 783. По информации Роспотребнадзора, 41% из числа болеющих — это люди в возрасте от 30 до 49 лет, молодежь от 18 до 29 лет составляет 15% от числа заболевших. «Социальные контакты в учреждениях, не соблюдающих меры безопасности, способствуют распространению заболевания», — отмечают в аппарате Евгения Елина.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

PapaKarlo
Конечно, нужно делать рейды каждый день. Беспощадно штрафовать на большие деньги и закрывать. Иначе, вирус не победить...
Клинворд
Пришли значит чиновники после 23, а тут и вирус проснулся, смотри какие пухленькие, летим сказал вирус ты через маску, я в глаза - но этих чинуш не жалко, главное чтобы огненной воды не успели хлебнуть, а то вирус не любит таких)
zlopopik
если ночные клубы подсократят - это будут хорошо. Ночью люди должны отсыпаться после трудовой смены, чтобы с утра бодрячком на работу.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний