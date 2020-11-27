Вице-губернатор Елин поручил подчиненным пройтись по ночным клубам. «Жаркие танцы» продолжились, несмотря на запреты

Ранее правительство Петербурга запретило работать таким заведениям. «Развлекаться и передавать друг другу вирусы в жарком танце сегодня не время», — сказал вице-губернатор Евгений Елин. Кроме того, предприятиям общественного питания нельзя обслуживать посетителей после 23.00 и оказывать развлекательные услуги.

Чиновники Смольного посетят ночные клубы, кальянные и развлекательные центры. Такое поручение дал подчиненным вице-губернатор Евгений Елин по итогам совещания на тему противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, сообщил аппарат чиновника 27 ноября.

Такому запрету подчинились не все: чиновники в ходе проверок штрафуют и опечатывают бары, застигнутые за работой в ночное время, но некоторые из них продолжают свою деятельность.



Ночные клубы тоже продолжают работать, несмотря на введённые ограничения, осознали чиновники. «По информации управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, в городе под видом концертных площадок продолжают работать досуговые учреждения, деятельность которых была приостановлена постановлением №121», — говорится в сообщении аппарата вице-губернатора.



За последнюю неделю число госпитализаций больных коронавирусной инфекцией выросло на 6%. Так, сегодня госпитализировано 826 пациентов, неделей ранее — 783. По информации Роспотребнадзора, 41% из числа болеющих — это люди в возрасте от 30 до 49 лет, молодежь от 18 до 29 лет составляет 15% от числа заболевших. «Социальные контакты в учреждениях, не соблюдающих меры безопасности, способствуют распространению заболевания», — отмечают в аппарате Евгения Елина.

